Ragusa, il Comune presenta i progetti del bilancio partecipativo 2018

L’assessore al Bilancio e allo sviluppo di comunità del comune di Ragusa, Giovanni Iacono, nel corso di una conferenza stampa, ha presentato i progetti del bilancio partecipativo 2018 proposti da singoli cittadini ed associazioni che saranno finanziati dall’Amministrazione comunale. Le idee progettuali sono state valutate da una commissione composta da dirigenti e tecnici comunali, che le hanno accolte sulla base di criteri stabiliti dal nuovo regolamento comunale sul bilancio partecipativo.

Le proposte giunte al Comune, sulla base di un apposito avviso pubblico, dovevano riguardare alcune specifiche aree tematiche: Ambiente - ecologia e sanità, Lavori pubblici - sviluppo del centro storico, Sviluppo economico e turismo, Spazi ed aree verdi,

Politiche giovanili, Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive. Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, anche il vicesindaco Giovanna Licitra ed i dirigenti comunali Giuseppe Sulsenti, Michele Scarpulla e Santi Distefano.

Sarà adesso cura dei dirigenti dei diversi settori, ciascuno per le proprie competenze, avviare l’iter necessario affinché le proposte progettuali siano concretizzate sulla scorta del punteggio conseguito in sede di valutazione e sulla scorta delle somme da assegnare entro i limiti dello stanziamento complessivo per l’anno 2018 pari a 52.828,28 euro. (ITALPRESS)

© Riproduzione riservata