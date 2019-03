Il giro di vite del sindaco di Pozzallo fa fuori i vertici del Comune

Un'attività repulisti a palazzo La Pira. Interessati i vertici della macchina burocratica. C'è il comandante della Polizia Locale, Nicola Campo, «licenziato» ma c'è anche la segretaria generale per la quale è in corso la procedura di revoca dell'incarico avviata lo scorso 26 febbraio con una delibera di giunta municipale parecchio dettagliata nel contenuto. Il sindaco Roberto Ammatuna e la sua giunta hanno messo in discussione l'andamento della macchina burocratica prendendo decisioni altamente invasive ma degne del buon amministrare.

Pozzallo molto presto dovrebbe voltare pagina e dovrebbe dotarsi di un nuovo comandante del corpo di Polizia Locale e di un nuovo segretario generale. L'incarico alla segretaria generale, Lucia Minniti, dovrebbe cessare definitivamente una volta trascorsi i 30 giorni dall'invio della delibera di giunta all'Anac per le verifiche di sua competenza risalente allo scorso fine febbraio.

Il termine dei 30 giorni è quasi concluso ed il provvedimento di revoca dovrebbe essere efficace in brevissimo tempo. Definito questo passaggio a palazzo La Pira, sede del Municipio, si cominceranno le procedure per ricercare un nuovo segretario generale da porre al vertice della macchina amministrativa dell'ente pozzallese.

