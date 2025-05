Passione, tecnica e armonia: Gurrieri è la sintesi perfetta

L’Azienda Agricola Gurrieri è un'azienda a gestione familiare che produce vino e olio a Chiaramonte Gulfi. La produzione si concentra sui vitigni autoctoni del territorio; comprende vini rossi e bianchi fermi e una linea di spumanti metodo Classico e metodo Martinotti da Nero d’Avola e Frappato. Con la sua produzione, interamente certificata in biologico, la cantina Gurrieri si propone di dare una lettura verticale del territorio, quello di Ragusa, e delle uve autoctone, divenendo testimone di vini fedeli alla tradizione ma ispirati da una visione nuova, moderna e aperta alle sfide del futuro. Potendo gestire all'interno dei suoi spazi tutte le fasi della vinificazione, la cantina Gurrieri può assicurare non solo una gestione del vigneto sostenibile e un basso impatto ambientale, ma anche una cura dei processi in linea con la sua visione enologica che ha come stelle polari, l'enfatizzazione dei varietali locali, la pulizia e la facilità di beva.

Non per seguire trend e indicazioni di mercato, ma per dare risalto alle varietà autoctone, Gurrieri ha deciso, con successo, di affiancare ai suoi vini più storici come Cerasuolo di Vittoria e Moscato in purezza anche una linea di spumanti Metodo Classico, dalle due varietà a bacca rossa tipiche del territorio, Frappato e Nero d'Avola, dando vita ad un'idea di vino nuova ed audace: il blanc de noirs, con lo stesso tipo di blend che va a comporre il Cerasuolo di Vittoria. La Cantina Gurrieri fa rete con realtà importanti dell'enogastronomia locale e ospita negli spazi della sua cantina eventi che aiutano la valorizzazione del patrimonio enologico di Ragusa e del suo territorio, ed è membro dell'associazione dei vignaioli indipendenti, FIVI. I vini della Cantina Gurrieri sono vini nei quali la passione e la tecnica convivono sempre in una mirabile armonia, in grado di riscuotere crescente interesse nella critica e nel pubblico, in Italia e sui mercati esteri, grazie alla capacità di raccontare in modo elegante il territorio unico in cui si produce vino.

Quella della cantina Gurrieri è una storia di passione, sapienza contadina e famiglia. Papà Vincenzo e mamma Graziella, accomunati dalla passione per la vigna, al primo anno di matrimonio nel 1972, decidono di comprare il primo vigneto. I figli, Giovanni ed Angela, ingegneri, cresciuti con l’amore per la campagna, continuano ora la tradizione familiare.