La Cantina Gurrieri: azienda familiare di eccellenza

Anche la Cantina Gurrieri, ragusana, partecipa al Vinitaly 2024: si potranno degustare i suoi vini al Pad. 8 (stand FIVI, area D8 / D9 - desk 23). La storia dell’azienda Gurrieri nasce da una passione di famiglia. Giovanni ed Angela, nati e cresciuti con la passione agricola e contadina di papà Vincenzo e mamma Graziella che producono insieme uva da cinquant’anni, continuano la tradizione familiare e decidono di produrre uva, vino e olio in Sicilia, a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Il sogno è realtà nel 2010 con il primo imbottigliamento. Siamo nelle campagne dei Monti Iblei, nella fertile Val di Noto. Dopo anni di tradizione e di coltivazione per produrre vino e olio ad uso familiare, Giovanni mette in produzione i 3,2 ettari di proprietà nelle campagne di Chiaramonte Gulfi e Mazzarrone e, razionalizzando le aree più vocate alla produzione vitivinicola dell’area, prende in affitto anche circa 3 ettari, a Chiaramonte Gulfi.

La tradizione agricola familiare diventa così un’attività aziendale ma di nicchia, per produrre vini di grande pregio. Per ciascuna etichetta, si producono piccole quantità: 3000 bottiglie circa. La famiglia oggi lavora unita per produrre vini Docg e Igt di Sicilia, coltiva in biologico e valorizza vitigni autoctoni come il Nero d’Avola, il Frappato, il Grillo e un vitigno internazionale, il Syrah, bene adattato ai suoli e al clima siciliano. Papà Vincenzo, Don Vicè, a cui sono dedicati alcuni vini, continua il suo lavoro in vigna da lavoratore instancabile ed appassionato. Mamma Graziella cura la parte amministrativa dell’azienda e si occupa della famiglia. A lei i figli dedicano lo Spumante Metodo Classico da uve Nero d’Avola e Frappato vinificate in bianco, che prende il nome di “Donna Grazia”. I vini Gurrieri convincono il palato per la loro avvolgenza, il loro carattere e la loro armonia. A contraddistinguerli, inoltre, la sapidità e l’eleganza.