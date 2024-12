Al Villaggio del Gusto di Ragusa per una sera va in scena la «cannoloterapia»

Ieri sera, venerdì 20 dicembre, il Villaggio del Gusto di Ragusa ha regalato un’esperienza decisamente dolce ai suoi visitatori: la «cannoloterapia». Non è stata una semplice degustazione, ma un vero rito di benessere per il palato e per l’anima, dedicato al simbolo della pasticceria siciliana, il cannolo. Immersi tra il profumo fragrante della scorza e la dolcezza della ricotta, i partecipanti hanno vissuto un momento di magia, accompagnati dai maestri pasticceri della Pasticceria Neri di Siracusa.

Come in una terapia per il buonumore, ogni fase della preparazione è diventata un’occasione per scoprire i segreti di questo dolce iconico: dalla scelta degli ingredienti alla lavorazione manuale della scorza croccante, fino al tocco finale del ripieno. Il laboratorio, tra racconti e assaggi, ha trasformato il cannolo in un ambasciatore di storia e tradizione, unendo le mani sapienti degli artigiani alla curiosità dei partecipanti. Ogni morso, un’esplosione di sapori e un viaggio nel cuore dell’identità siciliana.