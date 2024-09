Il ragusano Antonio Viola vince il premio Sicily Young Chef Competition 2024

Sicily Young Chef Competition 2024 è stata un’avvincente sfida tra giovani chef provenienti da tutta l’isola che si è svolta a San Vito Lo Capo nell’ambito del Cous Cous Fest. Il premio è stato ideato dalla testata enogastronomica All Food Sicily, in collaborazione con Electrolux Professional, azienda leader nel mondo per le attrezzature della ristorazione e il partner autorizzato Sagrim, e ha premiato il più talentuoso chef under 36 siciliano del 2024, riconosciuto da una giuria composta da giornalisti, chef, ristoratori ed esperti del settore.

La sfida tra giovani chef è iniziata lunedì 23 settembre con gli chef Marco Carella di «Osteria dei Vespri» di Palermo, Benedetto Di Lorenzo di Palermo, Pietro Taormina del «Seaclub» di Terrasini, Mattia Pecoraro della «Locanda del Gusto» di Palermo. Martedì 24 settembre si è svolto il secondo round con le sfide degli chef Luca Fichera di «Zash Boutique Hotel» a Riposto, Francesco Di Trapani di «Bromu» a Trapani e Giovanni Riina di «Bagliotto» a Borgo Parrini, Partinico. Mercoledì 25 settembre in mattinata si è svolto l’ultimo appuntamento, prima della finale, con gli chef Milena Boccaccio di «DéjàVu Restaurant» ad Avola, Domenico Perna di «Pepe Rosa» di Capo d’Orlando, Antonio Viola di «Villa Criscione Luxury Events» a Ragusa, Vito Ingargiola di «Camparia» a Favignana e Salvatore Denaro di «Teatro 44» a Taormina.