Pesce azzurro e polpo nel borgo marinaro caro al commissario Montalbano: manifestazione a Punta Secca

La valorizzazione del pescato e dei prodotti enogastronomici, in un’ottica di cultura e salvaguardia delle tradizioni del territorio, ma anche la destagionalizzazione del turismo. Mira a tutto questo e non solo, la manifestazione dal titolo I sapori del borgo marinaro, in programma domani, sabato 30 settembre a Punta Secca, la spiaggia, nel territorio del comune di Santa Croce Camerina, nota in tutto il mondo grazie alla fortunata serie tv Il Commissario Montalbano.

L’iniziativa è finanziata dall’assessorato regionale all’Agricoltura e alla Pesca e avrà inizio nel borgo marinaro alle 10 con il villaggio espositivo e gli stand didattici. Focus sul pesce azzurro e sul polpo. Una food blogger condurrà alle 18 un talk show con le istituzioni e gli esperti del settore ed a seguire sarà protagonista dello show cooking con relativa degustazione del pescato locale.

«Siamo molto contenti di potere ospitare a Punta Secca questa iniziativa – ha detto il sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino -. La manifestazione è inserita nel programma del settembre camarinense, e vede laboratori didattici, dibattiti e uno spettacolo musicale che si terrà in serata. È importante, tra l’altro, questa sinergia tra enti pubblici, in questo caso con il Comune di Comiso, che ci permette di realizzare importanti iniziative come questa. Ovviamente valorizzare la nostra pesca e dare lustro ai nostri prodotti, al nostro territorio ha una doppia valenza, specie in un momento in cui la stagione estiva è ormai terminata ma in cui comunque l’intenzione non può che essere quella di prolungare il più possibile gli eventi».