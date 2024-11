Aeroporto di Comiso, dalla Regione arrivano 3 milioni ma scoppia la protesta

Nel frattempo, la Sac «prosegue con i piani per l’area Cargo di Comiso, con i servizi di progettazione già affidati e un periodo di completamento previsto in 45 giorni». La sindaca di Comiso, Maria Rita Annunziata Schembari, ha evidenziato l’importanza di questo investimento per la città e l’intero Sud-Est siciliano, affermando: «La misura adottata dalla Regione rappresenta un passo cruciale per lo sviluppo della nostra comunità. L’espansione dello scalo garantirà migliori collegamenti e nuove opportunità sia per il turismo che per il commercio, consolidando l’identità del territorio e rendendo la mobilità più moderna e accessibile.

La Regione Siciliana ha stanziato 3 milioni di euro per l’aeroporto di Comiso: Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, potrà beneficiare anche di ulteriori 1,6 milioni provenienti dai fondi Ex Insicem stanziati dal Libero Consorzio di Ragusa. «L'obiettivo - afferma Sac - è incrementare il traffico passeggeri e di rafforzare la posizione strategica dello scalo, sia a livello nazionale che internazionale. Questo intervento rappresenta un’opportunità per attrarre nuove compagnie aeree e portare a un aumento sostanziale del numero di passeggeri, posizionando l’aeroporto come punto di riferimento competitivo».

Inoltre, i lavori per l’Ufficio Merci sono in fase avanzata di pianificazione e si prevede la consegna entro la fine dell’anno». «Il contributo regionale - ha detto Nico Torrisi, amministratore Delegato di SAC, consentirà allo scalo di accogliere nuove realtà, stimolando una crescita economica sostenibile e migliorando la qualità di vita dei cittadini. Un aumento del traffico passeggeri non è solo un indice di sviluppo economico, ma una concreta valorizzazione del nostro patrimonio culturale e una spinta al benessere della comunità».

La mossa di Schifani e l’entusiasmo di Torrisi non convincono tutti. «Ogni tanto Schifani, sicuramente sollecitato da qualche deputato locale, si sveglia e rilancia su Comiso coi soliti milioni di euro spesi male e con il fantomatico progetto Cargo di cui gli imprenditori di Aeriblei hanno già detto quello che pensiamo anche noi comunicando di ritirarsi: 'Meglio perdere che straperderè», dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, nel giorno in cui davanti all’aeroscalo si è svolta la manifestazione del Comitato a difesa dell’aeroporto degli Iblei. «Nulla di nuovo - ha aggiunto - sotto il sole per ciò che riguarda i soldi che arrivano dalla Regione: si tratta sempre dello stesso fondo che, di anno in anno, viene rimpinguato e che non ha mai risolto alcun problema. E’ infatti il capitolo per gli aeroporti minori che viene finanziato come contentino privo di prospettiva. Il dato di fatto è che il rilancio non lo vediamo».