La Banca Agricola Popolare di Ragusa completa il pagamento del dividendo straordinario

Banca Agricola Popolare di Ragusa (Bapr) completa il pagamento del dividendo straordinario 2024 «come fase conclusiva del percorso triennale di remunerazione». Lo rendono noto la banca siciliana che ricorda come al dividendo straordinario, come deliberato dall’assemblea dei soci del 13 aprile 2024, ammonta a 10 milioni di euro, con pagamento il 4 settembre 2024 per lo stacco dividendo e il 6 settembre 2024 quale valuta di pagamento.

Per il presidente Arturo Schininà (nella foto), «il percorso triennale del Progetto Lympha» è «un traguardo importante e rappresenta un premio per la fiducia riposta nella banca da parte di Soci e azionisti». Secondo l’ad Saverio Continella, «Negli ultimi tre anni la nostra strategia, focalizzata sulla crescita sostenibile e sulla gestione lungimirante delle risorse, ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati».