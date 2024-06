Artigianato, un tour della Sicilia per illustrare alle aziende le opportunità di assistenza sociale

L’Ebas, l’ente bilaterale dell’artigianato siciliano, in viaggio per la Sicilia. I vertici dell’ente hanno avviato un tour per le principali città dell’Isola, incontrando commercialisti e consulenti del lavoro, ovvero i primi attori della gestione previdenziale ed economica delle imprese, per raccontare le opportunità di welfare di cui possono beneficiare le stesse aziende, ma anche i loro lavoratori.

L’avventura della bilateralità artigiana ha preso il via da Ragusa lo scorso 18 giugno e in calendario ci sono già altre tre tappe: giorno 28 a Castelvetrano (dove verranno coinvolti i consulenti di Agrigento e Trapani), il 2 luglio a Messina e il 3 luglio a Barcellona Pozzo di Gotto. Un’occasione per parlare non solo di welfare ma di tutto il sistema di opportunità del sistema bilaterale: dalla cassa integrazione di Fsba all’assistenza sanitaria integrativa offerta da Sanarti e ancora le prestazioni legate a Fondartigianato ed Opra.

«Abbiamo voluto fortemente avviare questo tour – dicono Florinda Scala e Rosanna Laplaca, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Ebas – per fare conoscere la nostra bilateralità e realizzare una narrazione vera e autentica del sistema bilaterale. Il nostro ruolo, invece, ma anche il nostro obiettivo è quello di creare un sistema di tutele e di welfare in favore delle imprese e dei lavoratori del comparto artigiano. Incontrare i consulenti e i commercialisti – sottolineano – è per noi una strada vincente, perché sono proprio queste figure che rappresentano gli influencer dei loro clienti, ovvero delle aziende che assistono. Hanno quindi un ruolo determinante in questo racconto della bilateralità artigiana».