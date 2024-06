Aeroitalia cerca assistenti di volo per l'aeroporto di Comiso, come candidarsi

La compagnia aerea Aeroitalia cerca assistenti di volo, hostess e steward certificati, per l'aeroporto di Comiso. Nuove opportunità di lavoro, dunque, in vista della stagione estiva e delle maggiori partenze da e per la Sicilia. Si tratta di assunzioni con contratto a tempo determinato con periodo di prova. Il lavoro si svolgerà in presenza presso Comiso.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria di II grado; passaporto UE, senza alcun tipo di limitazione; attestato professionale, iscrizione al registro personale di volo; visita medica IML in corso di validità; altezza minima 165 cm donne, 170 cm uomini; buona conoscenza della lingua italiana e inglese livello B1; disponibilità a lavorare su turni notturni e festivi. Sono inoltre richieste alcune competenze preferenziali: lavorare in squadra; buone capacità natatorie; buone capacità comunicative.

Come presentare la candidatura

Gli interessati devono inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo email: [email protected]. È necessario allegare anche foto intera e a mezzo busto.