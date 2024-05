Asp di Ragusa, concorso per selezionare 85 dirigenti medici

In seguito alla delibera dello scorso 8 marzo, l’Asp di Ragusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 85 posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, nelle seguenti discipline: 4 Chirurgia generale, 6 Ortopedia e Traumatologia, 1 Chirurgia vascolare, 2 Geriatria, 1 Otorinolaringoiatria, 5 Urologia, 20 Medicina d’emergenza e urgenza, 1 Radioterapia, 2 Malattie infettive, 22 Anestesia e rianimazione, 1 Medicina trasfusionale, 1 Genetica medica, 1 Neuropsichiatria infantile, 2 Farmacologia e Tossicologia clinica, 4 Igiene alimenti e della nutrizione, 1 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, 5 Organizzazione Servizi sanitari di base, 6 Psichiatria. La pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Regione e, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, dà ufficialmente avvio alle procedure di reclutamento. Sarà possibile presentare le istanze entro il 2 giugno 2024. Tutte le indicazioni e i requisiti utili per la partecipazione sono consultabili sul sito internet aziendale, all’indirizzo www.asp.rg.it