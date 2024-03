Comune di Giarratana, bando per ingegneri e architetti: i requisiti, come presentare la domanda

Il Comune di Giarratana, in provincia di Ragusa, ha pubblicato un bando per esperti tecnici nell’ambito del Pnrr. Si tratta di tre profili tecnici (ingegneri o architetti) ai quali affidare incarichi di collaborazione presso i Comuni di Giarratana, Acate e Monterosso. Ai candidati vincitori verrà conferito l’incarico di prestazione professionale per tecnico competente in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, al fine di supportare gli Uffici comunali, senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo. Il contratto dovrà essere stipulato entro il 30 aprile 2024 ed avrà scadenza il 30 novembre 2026.

L'AVVISO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea o altra categoria indicata nel bando; avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite ordinamentale per la permanenza in servizio del personale nella pubbliche amministrazioni; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; non essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione, non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del rapporto di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione; per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.