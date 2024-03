Giorgio Cappello eletto alla presidenza di Sicindustria Ragusa: prende il posto di Leonardo Licitra

Giorgio Cappello è il nuovo presidente di Sicindustria Ragusa. Eletto oggi all’unanimità, subentra a Leonardo Licitra e resterà in carica fino al 2028. Cinquantaquattro anni, al vertice della «Cappello Group spa» di Ragusa, il gruppo industriale di famiglia operante dal 1965 e leader nel settore dei profilati in alluminio per serramenti, zincatura a caldo e verniciature industriali, Cappello vanta una lunga esperienza confindustriale: è stato infatti presidente dei Giovani imprenditori siciliani e del Comitato regionale della Piccola Industria; vice presidente di Confindustria Sicilia e componente della Giunta nazionale e del Consiglio generale di Confindustria. Vicepresidente vicario sarà Mario Molè della Fratelli Molè srl.

Per Cappello, «Sicindustria è chiamata a svolgere nell’immediato futuro un ruolo fondamentale per la crescita dell’economia territoriale e sono certo che riusciremo a dare il nostro contributo in termini di progetti e azioni di supporto alle imprese sui focus da sempre nelle corde della nostra associazione: relazioni industriali, impatto ambientale e transizione ecologica, sviluppo industriale, education. Ma anche, transizione energetica e digitale, organizzazione delle filiere, processi di internazionalizzazione. Per riuscire a raggiungere questi obiettivi, sarà centrale l’impegno di tutta la squadra di presidenza e il coinvolgimento di tutte le imprese associate, ciascuna con le proprie competenze, alle quali chiederò di rinvigorire la presenza attiva in associazione e mettere a fattor comune esperienze e capacità progettuale su iniziative mirate. Sicindustria Ragusa sarà una delegazione innovativa e non potrebbe essere altrimenti in un contesto che cambia ormai ad una velocità mai vista. A me il compito di lavorare per adeguare sempre di più la rappresentanza e i servizi dell’associazione ai contesti che mutano continuamente».