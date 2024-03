Comune di Vittoria, concorso per istruttori tecnici: i requisiti e il bando

Il Comune di Vittoria, in provincia di Ragusa, ha pubblicato un concorso per istruttori tecnici. Si tratta di una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due istruttori dei servizi tecnici. La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 19 marzo 2024.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o altra categoria indicata dal bando; avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali che impediscano di instaurare rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, ove richiesto; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari; non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; idoneità psicofisica all’impiego.