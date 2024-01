Comune di Ragusa: pubblicato un bando per muratori, i requisiti e come presentare la domanda

Il Comune di Ragusa ha pubblicato un bando di concorso per muratori, da inquadrare nell’area degli operatori esperti (operai qualificati). La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 13 febbraio 2024. La selezione pubblica è finalizzata alla formazione di una graduatoria di durata triennale, per l’assunzione di nuove risorse.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per i concorsi pubblici: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; idoneità psico-fisica all’impiego e a tutte le mansioni proprie del profilo professionale messo a selezione; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per avere conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione; non avere in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale (in caso contrario il candidato è tenuto a darne notizia al momento della candidatura); essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva e quelli relativi al servizio militare, ove previsto.