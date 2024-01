Dalla Serie A di pallanuoto all'Accademia della Marina militare a soli 19 anni: ricevuto dal sindaco il ragusano Nifosì

Ricevuto al Comune di Ragusa dal sindaco Peppe Cassì e dall’assessore allo Sviluppo di Comunità Giovanni Iacono il ragusano Andrea Nifosì, 19 anni, per porgere le congratulazioni dell’amministrazione comunale sul suo percorso formativo.

Andrea si è diplomato al classico con 100 e lode ed è entrato lo scorso agosto 2023 all’Accademia della Marina Militare a Livorno come allievo ufficiale a seguito di una selezione di 133 persone su oltre 4000 candidati. Quello di Andrea Nifosì è un percorso difficilissimo e pieno di prove che a tutt’oggi è riuscito a superare solo con le sue forze. Durante il tirocinio è arrivato quinto ed è riuscito a raggiungere il suo secondo obiettivo, ovvero quello di far parte della Capitaneria di Porto. In questo caso, fra 5 anni, finiti gli studi di Giurisprudenza, sarà un ufficiale di stanza in una Capitaneria di Porto. Ha giocato fino allo scorso giugno in serie A con la pallanuoto Catania.