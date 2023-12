È morta l'imprenditrice Daniela Granvillano, proprietaria di locali per eventi nel Ragusano e nel Nisseno

Il mondo dell'imprenditoria siciliana piange la morte di Daniela Granvillano. Aveva 47 anni, era proprietaria di Villa Davide a Vittoria e Villa Daniela a Gela ed era una nota imprenditrice del settore della ristorazione. Dagli anni '80 aveva gestito insieme alla famiglia, i locali per trattenimenti. Le sue sale avevano accolto pranzi e cene nuziali ed eventi importanti.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti, tra amici, parenti, clienti, hanno voluto testimoniare tutta la vicinanza alla famiglia, ricordando la donna. «Bella, solare, amica di tutti, ospitale! Daniela Granvillano ci ha lasciati stanotte. Chi non ha mai conosciuto Villa Davide a Vittoria o Villa Daniela a Gela? Daniela invitava e accoglieva tutti nelle sue infinite feste. Riposa in pace, non dimenticheremo mai il tuo sorriso», scrive un'amica.

E ancora, Francesca Galloni: «Noo Dany…. non ho parole per esprimere quello che sento…. Sarai sempre nei miei pensieri amica mia… una abbraccio forte a tutti quelli che la amavano». Anita Cimino ha aggiunto: «Mamma mia che brutta notizia. La mia amica, vicina di casa per 20ann". "Ciao cara Daniela, ti ricorderò sempre con grande affetto», ha scritto Cristina Cassì.