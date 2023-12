Asp Ragusa, concorso per dirigente medico: 8 posti a disposizione, il bando

L'Asp di Ragusa ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o Paesi terzi; idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale; godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e stranieri devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e provenienza. Inoltre, occorre non essere stati destituiti/licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione specificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti specifici

Ai requisiti generici si aggiungono quelli specifici: Laurea in medicina e chirurgia; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.

Le prove

Tre le prove previste: scritta, pratica e orale. La prima: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. La prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. La prova orale verte sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione va presentata entro il prossimo 24 dicembre e redatta su carta semplice. Le domande devono essere presentate a mezzo posta elettronica certificata (Pec) al seguente indirizzo: [email protected].