Ragusa, all'Agriplast 8 milioni da Unicredit con Garanzia SupportItalia

Agriplast, azienda leader nella produzione di film plastici per l’agricoltura, il packaging e le geomembrane per l’impermeabilizzazione di discariche e bacini idrici, ha ricevuto da UniCredit un finanziamento di otto milioni di euro, assistito da Garanzia SupportItalia di Sace. Il prestito, di durata triennale, è finalizzato a supportare l’operatività e a finanziare il piano di sviluppo dell’azienda ragusana.

«Questa operazione - afferma Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit - conferma il nostro forte impegno nell’essere banca di riferimento per lo sviluppo del territorio; lavoriamo, infatti, per supportare le aziende, liberando il loro potenziale e favorendone la crescita. Siamo orgogliosi in quest’ottica di sostenere i piani di sviluppo di Agriplast che si distingue per innovazione e attenzione alle tematiche ambientali e sociali, in un percorso volto a migliorare ancora di più la sostenibilità del proprio business».

«Prosegue il costante impegno di Agriplast Spa - osserva Salvatore Cascone, presidente di Agriplast - per la crescita attraverso investimenti in tecnologia e rafforzamento della propria organizzazione commerciale nel mondo. UniCredit e Sace si confermano partner strategici per Agriplast Spa che è fortemente impegnata nella la ricerca di prodotti innovativi e sostenibili, nel miglioramento degli standard di qualità, nella riduzione dei costi di produzione attraverso l’innovazione tecnologica, nello sviluppo della propria rete di vendita e nel perseguimento di ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale». «Siamo orgogliosi di supportare Agriplast - dichiarato Antonio Bartolo, regional director Sus Business Network di Sace - fortemente innovativa in un settore strategico per l’economia italiana come l’agritech, insieme a un partner consolidato come UniCredit. È la conferma che noi di Sace siamo al fianco delle imprese del Mezzogiorno che investono in tecnologie all’avanguardia».