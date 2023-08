Utili in crescita alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, oltre 19 milioni in sei mesi

Banca Agricola Popolare di Ragusa chiude il semestre con un utile in crescita a 19,1 milioni di euro grazie anche alla spinta del margine di intermediazione che si attesta a 98,1 mln (+43%) e fra cui il margine di interesse è salito a 67,8 milioni.

Per l’ad Saverio Continella «la redditività espressa dalla banca, anche al netto dell’incremento del margine di interesse, supera i target economici previsti dal Piano di Impresa Back to Bank». La banca segnala come i crediti complessivi verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, evidenziano una consistenza pari a 3.972,5 mln., in crescita dell’0,7% rispetto al dicembre 2022, con prestiti alla clientela in bonis in crescita dell’1,4% sullo stesso periodo di riferimento. I crediti deteriorati netti si attestano a 90,4 mln. e a riprova della prudente attività di valutazione dei crediti deteriorati, i rapporti di copertura, al netto degli interessi di mora. La raccolta complessiva da clientela (diretta e indiretta) è pari a 5.381,9 milioni., in crescita di 2,6 milioni.