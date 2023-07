Ragusa, l’Ast ripristina la linea 33: ogni ora collegamenti con Ibla

Ripristinato il servizio mattutino della linea 33 fra Ragusa alta e Ibla, assicurato così il collegamento tutto il giorno fra le due zone della città. Al momento infatti il servizio era previsto solo di pomeriggio, da oggi i bus faranno la spola dalle 7 sino a sera tra via Zama, l’ospedale e i giardini iblei.

L’iniziativa è stata adottata dall’Azienda Siciliana Trasporti di concerto con il Comune di Ragusa per garantire tutto il giorno i collegamenti fra le due zone della città. "Cerchiamo di offrire un servizio sempre più efficiente - sottolinea il direttore generale dell’Ast, Mario Parlavecchio -. Con la riattivazione della linea 33 al mattino veniamo incontro alle esigenze dei residenti ma anche dei tanti turisti che in questo periodo dell’anno sono presenti nella città barocca”.

Ecco in dettaglio il tragitto e gli orari. Dal lunedì al sabato da Ragusa alta verso Ibla la prima corsa sarà alle 7, come dicevamo, e da via Zama il bus percorrerà il cavalcavia, casa di riposo, piazza del Popolo, via Risorgimento, ospedale, Ibla e giardini Iblei. Gli altri bus partiranno con la cadenza di una vettura ogni ora, quindi alle 8, alle 9 e così via sino alle 21.

Da Ibla verso Ragusa alta da lunedì al sabato la prima corsa sarà alle 7,25 e partirà dai giardini Iblei, il bus percorrerà via Lacco, via Orfanotrofio, largo Camerina, via del Mercato, piazza Repubblica, corso Mazzini, via San Vito, piazza del Popolo, via Dante, via Ducezio e via Zama; anche in questo caso i bus avranno la cadenza di una vettura ogni ora, quindi 8,25, 9,25 e così via, l’ultima corsa sarà alle 21,25.

Inoltre il sabato e la domenica sono previste corse serali e notturne, sempre con cadenza ogni ora, fino a mezzanotte e 40.

I percorsi dei bus che partono il sabato dalle 21, sono da Ragusa alta a Ibla: piazza Libertà, viale Tenente Lena, via Sicilia, via Risorgimento, via Ottaviano e giardini Iblei.

Da Ibla a Ragusa alta, i bus partono il sabato alle 21,15 dai giardini Iblei e percorrono largo Camerina, via del Mercato, piazza Repubblica, corso Mazzini, corso Italia, via Mariannina Schiminà, via Lorefice, via Anselmo, via del Fante, piazza Libertà.

La domenica, invece, di mattina da Ragusa alta a Ibla, il primo bus partirà da via Zama alle 8 sempre ogni ora. Da Ibla a Ragusa alta, la prima corsa parte dai giardini Iblei alle 8,25. Le Ultime corse sono alle 13 da Ragusa alta a Ibla e da Ibla a Ragusa alta alle 13,25. Di pomeriggio il primo bus partirà alle 15 da piazza Zama a giardini Iblei, mentre alle 15,25 da giardini Iblei a Ragusa alta. Le ultime corse sono previste a mezzanotte.