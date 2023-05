Ragusa. sicurezza nelle aree industriali: le imprese a confronto con il nuovo questore Trombadore

Il presidente di Sicindustria Ragusa, Leonardo Licitra, ha incontrato oggi, presso la sede degli industriali, il neo questore Vincenzo Trombadore. Al centro dell’incontro, cui hanno partecipato anche i vertici provinciali della piccola industria e dei giovani imprenditori, il tema della sicurezza nelle aree industriali e, più in generale, del rispetto delle regole nelle sue varie sfaccettature.

«Avere avuto la possibilità di ricevere il questore nella casa delle imprese – afferma Licitra – ha un significato di altissimo valore per il riconoscimento dell’industria come uno dei pilastri dello sviluppo economico e del lavoro della nostra provincia. Siamo grati al questore per l’attenzione che ha voluto manifestare, a riprova della vicinanza delle forze dell’ordine e delle Istituzioni tutte verso il sistema produttivo. In quest’ottica, l’impegno comune è quello di attivare al più presto nuove forme di raccordo al fine di garantire sicurezza e fiducia nelle istituzioni quali premesse per un’attività economica libera».

«Oltre a una testimonianza diretta di vicinanza – sottolinea Trombadore – è mia ferma intenzione gettare i semi di un percorso di condivisione, non solo formale ma anche sostanziale, fatto di collaborazione, informazione e prevenzione».

