Wizz Air annuncia un collegamento Comiso-Tirana da settembre

Wizz Air annuncia l’assegnazione a Catania di un altro dei suoi Airbus A321neo, avviando le operazioni su Comiso. A partire dalla stagione invernale 2023-2024, questa espansione, insieme all’aggiunta di altri voli per Catania da tutto il network Wizz Air, consentirà il lancio di sette nuove rotte e l’aumento delle frequenze su nove rotte esistenti. Catania è la terza base di Wizz Air in Italia e crescerà a 4 aeromobili.

Insieme all’aggiunta di Comiso alla rete, il numero totale di rotte della compagnia aerea dalla Sicilia arriva a oltre 30, incluse le sette recentemente annunciate.

Determinata a ripristinare la connettività per i passeggeri della provincia di Ragusa, la compagnia aerea lancerà le operazioni per Comiso dalla sua base di Tirana nel settembre 2023 e da Milano Malpensa nell’estate 2024. I nuovi servizi aggiungeranno oltre 800.000 posti in più per i passeggeri in Sicilia, facendo crescere la presenza di Wizz Air sul mercato del 34%. In totale, Wizz Air ha ora più di 3 milioni di posti in vendita da e per la Sicilia.

«Siamo felici di aiutare tutti i passeggeri siciliani, ma soprattutto quelli colpiti dalle cancellazioni di Ryanair nella regione quest’inverno. Wizz Air si impegna a fornire opportunità di viaggio più convenienti per tutti i passeggeri», ha commentato Robert Carey, presidente del Gruppo Wizz Air.

«Diamo il benvenuto a Comiso a Wizz Air, che punta anche sul nostro aeroporto ragusano per collegare la Sicilia orientale con Tirana, a dimostrazione dell’attrattività del nostro territorio e delle sue bellezze», dicono la presidente e l’amministratore delegato della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi.

© Riproduzione riservata