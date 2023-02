Decathlon cerca personale per il punto vendita di Ragusa: come presentare la domanda

Decathlon cerca personale da impiegare in Sicilia, ed in particolare per il negozio di Ragusa che rappresenta nella parte orientale dell'Isola un punto vendita molto importante per gli sportivi. La figura lavoro necessaria è quella di venditrice/venditore sportiva/o. L’azienda, nata in Francia quasi quarant’anni fa, vanta in Italia ben 142 punti vendita e 4 depositi logistici, 2 uffici di produzione e oltre 8.400 dipendenti.

I compiti da svolgere

I ruoli da svolgere, una volta assunti, sono, così come prevede l'azienda: accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato; rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock; prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del negozio.

I requisiti

Non occorrono particolari requisiti. Come sta scritto sul sito di Decathlon occorre che il candidato sia esperto e appassionato di sport e sia disponibile a lavorare su turni e nei weekend.

Come presentare la domanda

Per candidarsi, occorre collegarsi al sito web dell’azienda e presentare la richiesta.

Decathlon in Sicilia

L'ultima grande selezione in Sicilia è avvenuta nel giugno del 2022 quando è stato aperto a Carini il settimo negozio siciliano, che si estende su una superficie di oltre 3000mq. In quell'occasione sono stati assunti 56 dipendenti, tra cui 42 alla prima esperienza in Decathlon. L’intento dell'azienda è quella di continuare ad espandersi in Sicilia e aumentare gli attuali 18.000 metri quadrati complessivi di negozi.

