Vittoria, bando di concorso al Comune: i profili richiesti e i requisiti

Assunzioni al Comune di Vittoria. L'Amministrazione comunale ha pubblicato un bando, aperto anche ai diplomati, per l’assunzione di istruttori dei servizi tecnici, mediante contratto a tempo indeterminato – categoria C: quattro i posti a disposizione.

I requisiti

I candidati al concorso per istruttori tecnici indetto dal Comune di Vittoria devono avere: cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi; età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite per il collocamento a riposo; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; assenza destituzione, licenziamento o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possono impedire l’instaurazione e/o il mantenimento del rapporto di impiego; Diploma di Geometra, Perito Industriale (Istituto tecnico industriale ad indirizzo edile), oppure Laurea in Ingegneria o Architettura considerata titolo assorbente, tra quelle indicate nel bando.

Le prove

Le prove che dovranno sostenere i candidati al concorso per istruttori tecnici indetto dal Comune di Vittoria, in possesso dei requisiti richiesti, saranno due, una scritta e una orale.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta su apposito modello e deve essere presentata entro il 15 febbraio 2023 con una delle seguenti modalità: tramite raccomandata con avviso di ricevimento; tramite consegna a mano; tramite posta elettronica certificata (pec) da inoltrare al seguente indirizzo: [email protected] Alla domanda è necessario allegare: fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. ricevuta di versamento della tassa concorso, non rimborsabile, di 10 euro.

