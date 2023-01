Ryanair annuncia le nuove tratte da Comiso: le destinazioni e le frequenze

Ryanair continua a scommettere sull’aeroporto di Comiso e così sono pronte le nuove rotte della Summer 2023. Secondo le prime informazioni, la low cost irlandese avrebbe confermato tutte le rotte dell’anno scorso. Le tratte e le frequenze sono già caricate sull’app e sono già quasi tutte in vendita.

Ryanair, i voli da e per Comiso

A partire dal mese di giugno, Ryanair offrirà voli verso Bruxelles Charleroi tre volte a settimana, Bologna due volte a settimana (tre volte durante il picco estivo), Pisa tre volte a settimana, Bergamo tre volte a settimana, Malpensa sei volte a settimana e Fiumicino cinque volte a settimana (sei volte durante il picco estivo), Treviso tre volte a settimana.

Ryanair, i voli internazionali da Catania

Ryanair ha anche confermato una serie di voli internazionali da Catania per la prossima stagione estiva, Si tratta di Atene, Berlino, Charleroi, Budapest, Cracovia, Francoforte Hahn, Katowice, Londra Luton, Londra Stansted, Madrid, Marsiglia, Malta, Siviglia, Sofia, Varsavia e Vienna. Questo voli, però, non sono ancora in vendita, ma secondo alcune informazioni lo saranno tra breve.

