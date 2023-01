Lavoro, iGrandiViaggi cerca personale per l'estate: selezioni a Catania e Ragusa, come partecipare

Il tour operator italiano iGrandiViaggi cerca personale per l'estate 2023, da destinare nei resort in Italia e all’estero. La campagna di recruiting è prevista in tutta Italia, e in Sicilia il 31 gennaio a Ragusa, presso il Mediterraneo Palace hotel e l’1 febbraio a Catania, presso il Teatro De Curtis.

I profili cercati

iGrandiViaggi vanta resort alle Seychelles, Kenya, Zanzibar, oltre all’Italia con Sicilia, Sardegna e Calabria e i settori per i quali è previsto il recruting sono animazione, (intrattenimento per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, sport e assistenza turistica. Per cui, le figure cercate sono responsabili equipe, capi animazione e capi sport con esperienza; animatori di contatto.

I requisiti

I requisiti di base per accedere alle selezioni sono: età compresa tra i 18 e i 35 anni, buona conoscenza della lingua inglese (per l’estero) e una disponibilità di tempo di almeno tre mesi per l’Italia e cinque per l’estero. Non è indispensabile aver maturato precedenti esperienze nel settore.

