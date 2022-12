Ragusa, 200 mila euro per la riqualificazione di Ibla

Una spesa di duecentomila euro per dare un volto nuovo ad Ibla, a Ragusa. La Commissione Centri Storici ha approvato il progetto di riqualificazione di piazza Marini, la cosiddetta “Piazza Scuole” di Ibla, tanto cara ai residenti del centro barocco. L’area, oggi in pendenza e danneggiata dalle radici degli alberi, sarà in piano, con accessi da una nuova scala e da rampe laterali. Il verde, riqualificato, offrirà una maggiore ombreggiatura, abbracciando l’accesso all’edificio scolastico.

L’intervento, già inserito nel piano di spesa 2020 della Legge speciale 61/81, la “Legge su Ibla”, ha un valore di circa 200.000 euro.

"Nel corso della stessa seduta, la Commissione ha approvato anche l’inserimento nel piano di spesa 2021, sezione 'Riqualificazione urbana, della realizzazione di una scala tra via Giusti e corso Don Minzoni nei pressi della stazione dei carabinieri, andando a creare un collegamento tra le due aree - dice il sindaco Peppe Cassì -. Previsti inoltre più di 350.000 euro per interventi di manutenzione, a cui si aggiungono circa 22.000 euro per la manutenzione del verde e 60.000 euro per interventi straordinari alle reti di sottosuolo di Ibla. Pari a circa 45.000 euro i fondi destinati anche in questo piano per manifestazioni ed eventi".

Ultima voce relativa agli incentivi per attività economiche a Ibla: lo stanziamento previsto nel piano spesa 2021 è pari a 287.000 euro; mentre è in corso di scorrimento la graduatoria relativa ai piani 2019-2020, con il pagamento di incentivi complessivamente pari a 295.000 euro per 7 attività economiche".

© Riproduzione riservata