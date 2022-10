È morto a Scicli Pino Occhipinti, presidente di Legacoop Sud Sicilia

È morto a Scicli Pino Occhipinti, 62 anni, presidente di Legacoop Sud Sicilia, vice presidente vicario LegaCoop Sicilia e presidente LegaCoop agroalimentare Sicilia. A Occhipinti, sciclitano, era stata diagnosticata una malattia che non gli ha lasciato scampo pochi mesi fa.

Il suo passato è caratterizzato dall'impegno politico, prima come consigliere comunale e assessore nei primi anni Novanta nel suo Comune, e poi consigliere provinciale dei Ds nella legislatura 2003-2007. Ma era nella Cooperativa Risorgimento di Donnalucata che aveva cominciato a muovere i primi passi.

Molti i messaggi di cordoglio, a partire da quello della Cgil di Ragusa: "Ciao Pino, stimatissimo compagno e persona generosa e per bene. È stato nostro compagno di viaggio come dirigente e militante della Camera del Lavoro. Ricordiamo il suo impegno nella Lega delle Cooperative per un modello di sviluppo equo e sostenibile di fronte ad un contesto storico difficile e non privo di contraddizioni. Ci mancherai, ci mancherà il tuo sorriso, la tua onestà e determinazione".

E poi da Legacoop SudSicilia l'addio a "Pino con una lunga esperienza nel mondo della cooperazione Legacoop, dove si è sempre distinto per professionalità, serietà, onestà e disponibilità non comune. Tutto il mondo cooperativistico Legacoop piange la scomparsa del caro Pino".

I funerali di Occhipinti saranno celebrati lunedì 24 ottobre nella chiesa di San Giorgio a Donnalucata, dove la salma sarà traslata questa sera.

© Riproduzione riservata