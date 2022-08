Polizia municipale di Ragusa, concorso per 5 agenti: ecco come fare la domanda

C'è posto nella polizia municipale a Ragusa. Il Comune ha infatti indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di cinque agenti a tempo pieno e indeterminato (cat. giuridica C del Comparto Funzioni Locali).

Il bando è pubblicato sul sito web istituzionale del capoluogo, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.

Come partecipare

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata solo per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) non oltre le 12 del 29 agosto 2022, compilando l’apposito modulo elettronico e previa registrazione alla piattaforma digitale, a cui si accede attraverso il link https://candidatureconcorsi.it/.

La compilazione on line della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, ma allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso alla procedura di invio e non sarà più consentito inoltrare istanze non perfezionate o in corso di invio.

Tutte le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso non saranno ritenute valide.

