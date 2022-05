Ryanair cerca assistenti di volo in Sicilia: prime selezioni a Comiso

Ryanair continua la sua ricerca di personale in Sicilia. Sono state programmate per venerdì 13 e sabato 14 maggio a Comiso due giornate di recruiting per nuovi assistenti di volo che saranno effettuati da Lauda Europe, compagnia del gruppo Ryanair.

Le selezioni si terranno presso la Sala Belgiorno dell’aeroporto Pio La Torre in una delle quattro sessioni previste, alle 10 e alle 15 di venerdì e sabato.

I candidati dovranno affrontare una breve prova di lingua inglese come pre selezione per l’accesso ai colloqui individuali. Per quanto riguarda la Lauda Europe, si comincia da un corso di formazione di sei settimane, è previsto un rimborso spese, che darà poi accesso alla collocazione nelle basi del gruppo in Austria, Spagna, Croazia e Regno Unito.

Come partecipare alle selezioni

Possono partecipare alla selezione sia uomini che donne, maggiorenni, con un'altezza compresa fra i 157 cm e i 188 cm. Occorre essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e del passaporto europeo. Richieste anche ottime capacità natatorie, conoscenza della lingua inglese, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni, predisposizione ai rapporti con il pubblico ed una grande passione per i viaggi.

«Ringrazio molto la Soaco, società di gestione dell’aeroporto di Comiso – commenta Maria Cristina Civiletti, Head of Inflight Lauda Europe Ltd – per l’ospitalità, che per noi rappresenta una preziosa collaborazione per continuare ad offrire opportunità di lavoro ai ragazzi siciliani. Da siciliana d’origine, sono felice di offrirla ai giovani di questa regione a cui resto legata, immaginando per ognuno di loro un percorso di crescita futuro».

