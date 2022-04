Banca Agricola Popolare di Ragusa, si chiama BAPR+ ed è l'app per aderire al buy back

La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha annunciato una complessa e straordinaria operazione di capital management, che sarà sottoposta all’assemblea dei soci il prossimo 30 aprile 2022. In un comunicato la banca spiega che «l’operazione, di assoluta straordinarietà e come tale non ripetibile nel breve-medio termine, è articolata in due blocchi simmetrici».

Il primo consiste nel riacquisto di azioni proprie per un importo di 30 milioni ed è suddiviso, a propria volta, in due componenti, anch’esse per importi tra loro simmetrici (15 milioni ciascuna), costituite da un programma di riacquisto predeterminato (buy back) sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim SpA («Hi-Mtf») e da un’offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria parziale. Il secondo blocco consiste in un piano di distribuzione straordinaria di dividendi, per ulteriori 30 milioni di euro, in un orizzonte temporale triennale. L’esecuzione delle operazioni di vendita da parte dei clienti e il riacquisto delle azioni da parte della banca tramite un intermediario incaricato, funzionali all’attuazione del buy back, avverranno sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf, le cui regole di funzionamento privilegiano il criterio cronologico di inserimento degli ordini di vendita.

Al fine di garantire massima trasparenza e parità di trattamento per tutti i soci ed azionisti che depositano le loro azioni presso Bapr, è stata realizzata l’app BAPR+ disponibile su tutti gli store dedicati. La nuova ed innovativa modalità, gratuita e di facile utilizzo, permetterà l’inoltro delle disposizioni di vendita delle azioni Bapr, in totale autonomia, tramite smartphone o tablet. Per i clienti che preferiranno usare un personal computer sarà disponibile una webapp, raggiungibile tramite il link presente sul sito www.bapr.it, all’interno della sezione Soci.

L’accesso a BAPR+ è riservato a tutti gli utenti (persone fisiche e persone giuridiche) titolari di azioni Bapr depositate presso la banca che abbiano sottoscritto un contratto per l’accesso al servizio di Internet Banking Bapr Online con qualunque profilo (trading online, dispositivo, informativo).

Per i titolari di azioni Bapr che non abbiano ancora sottoscritto il contratto per l’accesso al servizio Bapr Online, presso tutte le dipendenze della banca è disponibile un nuovo contratto, semplice, gratuito e dedicato esclusivamente al servizio di raccolta ordini di vendita delle azioni. Ottenute le credenziali, basterà scaricare, senza alcun onere, l’app BAPR+ dagli store dedicati o accedere alla webapp tramite il sito www.bapr.it, all’interno della sezione Soci, per operare in totale autonomia ed effettuare l’inserimento degli ordini di vendita di azioni Bapr sul mercato Hi-Mtf.

La nuova app, oltre ad assicurare la massima tempestività ed il rispetto del principio di parità di trattamento, consentirà a quegli azionisti che volessero aderire al buy back programmato di poterlo fare senza doversi recare in filiale. Per agevolare ulteriormente il suo utilizzo sono stati predisposti un manuale utente reperibile sul sito www.bapr.it all’interno della sezione Soci e un video/tutorial visualizzabile sempre dal sito www.bapr.it all’interno della sezione Soci e sul canale youtube della banca (per vederlo clicca qui).

Il direttore generale Saverio Continella commenta: «La nuova app è l’ulteriore segno di attenzione verso le esigenze dei nostri azionisti. Per coloro che, auspichiamo pochi, decidessero di vendere le nostre azioni presso il mercato Hi-Mtf abbiamo pensato ad un nuovo strumento digitale, gratuito, semplice, intuitivo, da poter utilizzare in piena autonomia, senza doversi recare in filiale».

