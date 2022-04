Ragusa, a settembre un corso di laurea in Management delle imprese

Al via dal prossimo settembre a Ragusa un corso di laurea laurea triennale in Management delle imprese per l’economia sostenibile grazie ad una sinergia tra Università di Catania, Comune e Consorzio Universitario di Ragusa e la Banca agricola popolare di Ragusa. Il nuovo corso di laurea triennale formerà operatori e imprenditori per aziende e enti operanti nei settori primario e terziario, in particolar modo nella filiera agroalimentare e in quella culturale-turistica e nei settori funzionalmente collegati come quello ambientale-industriale e della produzione dell’energia nella prospettiva della transizione ecologica e della economia circolare. Il corso è stato presentato nel municipiuo di Ragusa dal sindaco Giuseppe Cassì, dal rettore dell’Università di Catania Francesco Priolo, dall’ingegner Antonella Leggio della Banca agricola popolare di Ragusa e da Giuseppe Lavima, presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa.

«L’istituzione di un nuovo corso di laurea, mirato a settori ben radicati nel Ragusano - ha detto Priolo - consentirà di dare un nuovo impulso allo sviluppo socio-economico di questi territori mettendo insieme energie e risorse per realizzare un preciso investimento culturale. L’Università di Catania, così come promesso, a conclusione di un percorso costruito insieme, istituisce un nuovo corso di laurea col fine di potenziare e incrementare la presenza sul territorio nel campo della didattica e anche con nuovi investimenti affinchè Ragusa diventi un Campus universitario, un punto di riferimento per i giovani per la formazione, per la ricerca e anche per il proprio futuro».

© Riproduzione riservata