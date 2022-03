Banca Agricola Popolare di Ragusa, al via la nuova campagna di comunicazione

Parte oggi «Oltre», la nuova campagna istituzionale di Banca Agricola Popolare di Ragusa - prima banca regionale della Sicilia - volta a comunicare il nuovo corso dell’istituto, che intende confermare la sua vocazione di realtà fortemente radicata sul territorio, attenta alla comunità di riferimento e capace di proporre servizi che pongano al centro innovazione, sostenibilità ed inclusione. Innovazione, sostenibilità e inclusione sono le parole chiave del nuovo percorso che vedrà Bapr sempre più al fianco di imprese e famiglie per lo sviluppo del territorio.

Una banca innovativa e digitalizzata che già da tempo ha avviato un percorso di efficientamento e trasparenza e che mira a diventare il partner di riferimento per cittadini e realtà produttive, in un percorso di crescita e di sviluppo che generi valore per tutto il Sud Italia. Il concept creativo realizzato dall’agenzia grafica MilkSoup prende ispirazione dai concetti di radicamento e legame con il territorio che, forte dei 133 anni di storia ed esperienza della banca, è ora in grado di diventare visione e guardare «Oltre».

«L’iniziativa lanciata oggi racconta l’impegno e il lavoro profuso da tutta la nostra squadra per rendere la Banca Agricola Popolare di Ragusa un'istituzione che guardi oltre e diventi un punto di riferimento per le imprese e le famiglie siciliane», commenta Saverio Continella, direttore generale di Bapr. La campagna è diffusa sul web, sui quotidiani nazionali locali e sulle pagine social. Il sito dedicato è www.bapr.it.

