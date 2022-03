Metroferrovia di Ragusa: in gara il primo lotto, Musumeci: «Opera strategica per il Sud-Est»

«Un altro passo in avanti per vedere finalmente realizzata un’opera strategica per il Sud-Est. Era un impegno preso nei confronti della città di Ragusa, subito dopo il nostro insediamento, e lo stiamo mantenendo. La metroferrovia rappresenta un collegamento di grande valenza, il cui progetto, grazie al governo regionale, è stato rilanciato reperendo e destinando le risorse necessarie per la sua costruzione»