Bonus per spesa e bollette elettriche a Modica: l'importo dei voucher, come presentare la domanda

Sostegni economici per spesa e bollette elettriche a Modica. Si tratta di 1.980 voucher, messi a disposizione del comune di Modica, in favore delle famiglie in difficoltà economiche.

I voucher, spese ammissibili

I voucher serviranno per pagare bollette elettriche e per l’acquisto di beni di prima necessità. Ogni nucleo familiare avente diritto potrà disporre sia di un voucher spesa che di un voucher energia.

I requisiti per accedere ai bonus

I requisiti per accedere ai benefici è necessario essere residenti a Modica e non avere un Isee superiore a 7.000 euro. A parità di punteggio verrà data precedenza ai residenti da più di 5 anni. I beneficiari sono divisi in 3 categorie in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Con un solo componente si avrà diritto a 2 buoni da 100 euro; fino a 4 componenti i buoni saranno da 150 euro per la spesa e 200 euro per la bolletta; oltre i 4 componenti buoni da 200 euro per la spesa e 250 euro per il pagamento dell’energia elettrica. L’ufficio dei servizi sociali prenderà in carico le domande e provvederà ad accertare il possesso dei requisiti e comunicherà agli aventi diritto le modalità di ritiro. Il buono spesa verrà inviato ai supermercati convenzionati. Per quello elettrico sarà chiesto il codice Iban e sarà inviato con bonifico sul conto.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda occorrerà collegarsi sul sito del Comune di Modica https://www.comune.modica.rg.it/voucher_natale/index_ve.html, dalle ore 8 del 21 febbraio fino alle ore 12 del 4 marzo 2022 e presentare telematicamente la domanda.

© Riproduzione riservata