Il Comune di Vittoria non entrerà nella rete Italmercati, l'amarezza di Confagricoltura

Dopo un percorso istituzionale che si è articolato negli ultimi anni, finalizzato all’ingresso del mercato ortofrutticolo di Vittoria dentro Italmercati, la prima Rete di Imprese costituita dai più importanti Centri Agroalimentari ed Agromercati all’ingrosso italiani, la Giunta Comunale ha comunicato la volontà di interrompere questo cammino e di puntare alla gestione autonoma della logistica e dei trasporti da parte dell’ente locale, in sinergia con i comuni di Comiso, Acate, Santa Croce Camerina e Pozzallo. Il progetto prevede la messa in rete dell’autoporto e del mercato ortofrutticolo di Vittoria, del porto di Pozzallo, dell’aeroporto di Comiso e del mercato ortofrutticolo di Santa Croce Camerina.

Lo dice Confagricoltura Ragusa che aderisce al Patto per il Territorio (il soggetto che si è costituito lunedì e che, per la prima volta, riunisce produttori agricoli, concessionari e organizzazioni datoriali). «Nel prendere atto con rammarico della decisione del primo cittadino - dice l'associazione - che si allontana da una prospettiva che avrebbe certamente aumentato le possibilità di intercettare importanti fondi del Pnrr, ribadisce la richiesta condivisa da tutti i soggetti uniti dal Patto: la garanzia della realizzazione dei progetti già avviati per la logistica, la gestione, la commercializzazione e la sicurezza delle transazioni commerciali. L'auspicio è che la nuova soluzione prospettata non metta a rischio le risorse preziose del Pnrr, imprescindibili per il sostegno del comparto agricolo ibleo e, più in generale, della nostra economia».

