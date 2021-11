Banca agricola popolare di Ragusa, arriva la piattaforma degli investimenti sostenibili

Con Banca Agricola Popolare di Ragusa arriva in Sicilia Hope, la prima piattaforma d’investimento di lungo periodo per la trasformazione e innovazione dell’economia italiana con obiettivi Esg, che punta a promuovere progetti di sostenibilità economica e ambientale per le città, le imprese e i cittadini.

«La collaborazione con Hope - spiega Saverio Continella, direttore generale dell’istituto di credito - rappresenta la traduzione economica, sociale e relazionale di ciò che per la banca significa supportare il territorio e generare valore in particolar modo per le piccole e medie imprese, struttura portante del sistema produttivo. La ripresa della Sicilia e del nostro Paese, oltre per i fattori economici - osserva - è sempre più legata alla capacità di incoraggiare un’intelligente transizione digitale, un sapiente uso delle risorse e una diversa concezione di futuro e di responsabilità ambientale e sociale. Grazie ad Hope riusciremo a generare le migliori condizioni di business contribuendo a costruire una società sostenibile».

«La collaborazione con Banca Agricola Popolare di Ragusa - sottolinea Stefano Sostero, senior partner di Hope e membro dell’Investment team imprese - rappresenta una duplice opportunità per Hope: sia sul fronte degli investimenti, con una rete capillare di clienti imprese sul territorio, sia per il target ideale di investitori, visto che Hope si rivolge anche alla clientela privata in un contesto di rilancio dell’economia del Paese che necessità di capitali privati a fianco dei fondi pubblici».

