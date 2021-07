Modica, contratti di lavoro a 4 ragazzi disabili nel resort senza barriere

Quattro ragazzi e ragazze con disabilità hanno iniziato il loro tirocinio lavorativo al resort turistico senza barriere Kikki Village, di Modica. Ai quattro giovani, Manuel, Bernadette, Federica e Orazio, è stata consegnata stamani la lettera di incarico che dà il via all’attività di tirocinio.

Oltre ai ragazzi accompagnati dai famigliari e dalla psicologa dell’Asp, Letizia Drogo erano presenti gli enti promotori dell’iniziativa: l’Asp di Ragusa, con il manager Angelo Aliquò, e il Consorzio Siciliano di Riabilitazione, rappresentato dal presidente Sergio Lo Trovato.

Il progetto per soddisfare la crescente richiesta di inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, è sostenuto anche dalla Fondazione Lo Trovato Onlus, ed è patrocinato dall’Assessorato alla Salute e dall’Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro della Regione Sicilia.

I quattro ragazzi sono stati assunti con contratti di lavoro part-time per tre settimane, che verranno prorogate se i ragazzi si troveranno bene. Ognuno di loro è affiancato da un tutor in un percorso di inserimento sociale e lavorativo, in grado di promuovere al contempo l’incremento delle autonomie personali utili nella vita quotidiana. Opereranno come receptionist, cameriere di sala, cameriere di piano, addetto al servizio ristoro, cura dell’orto.

