Alitalia, da Comiso cinque voli giornalieri da e per Roma e Milano

Cinque voli giornalieri dall'aeroporto di Comiso per Roma Fiumicino ed altrettanti dall'aeroporto di Roma al Pio La Torre: è questa la nuova programmazione dei collegamenti in continuità territoriale decisa da Alitalia in accordo con il ministero dei Trasporti e l'Enac.

Si volerà il lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, con esclusione quindi del martedì e mercoledì. Stessa programmazione anche per Milano con cinque voli giornalieri negli stessi giorni. La comunicazione, firmata dal direttore generale di Alitalia, Giancarlo Zeni, porta la data del 17 giugno.

La continuità territoriale (che prevede tariffe agevolate per i residenti in Sicilia) era stata approvata un anno fa, ma l'avvio dei voli era stato rinviato al 18 dicembre a causa della pandemia. Proprio per la ridotta mobilità aerea, Alitalia ha chiesto ed ottenuto la decurtazione dei voli previsti: due voli settimanali per Roma anziché due voli giornalieri e due voli settimanali per MilanoLinate, dove invece erano previsti un volo giornaliero di andata e ritorno.

Con l'arrivo della stagione estiva ed un aumento del traffico aereo è stata decisa una rimodulazione che varrà per tutto il mese di luglio. Per agosto e per i mesi successivi si avvierà una nuova programmazione, ovviamente legata all'andamento della pandemia. Si dovrà anche avviare un computo delle risorse destinate alla continuità territoriale e prevedere un ulteriore utilizzo dei fondi previsti dallo stato per le rotte agevolate, sempre al servizio degli aeroporti siciliani di Trapani e Comiso.

