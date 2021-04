Pomodoro di Pachino IGP, Sebastiano Fortunato torna alla guida del Consorzio

Cambio ai vertici nel Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino IGP. Il nuovo CdA, eletto nell’ultima assemblea dei Soci, ha eletto Presidente Sebastiano Fortunato, mentre vicepresidenti sono Giuseppe Sipione, per la categoria Produttori, e Massimo Pavan, per la categoria Confezionatori. Fanno parte della nuova compagine societaria anche Giovanni Iuvara, Sebastiano Agnello, Giuseppe Fancello, Edmondo Pisana, Roberto Paolino e Salvatore Lentinello, quest’ultimo presidente uscente.

Il Consorzio di tutela del Pomodoro di Pachino IGP, lo ricordiamo, ha come compito la valorizzazione e la tutela dell’autentico pomodoro di Pachino, difendendolo dai tentativi di contraffazione commerciale sia su scala nazionale che oltre. Obiettivi che saranno ancora una volta perseguiti sotto la presidenza del nuovo eletto che già in passato ha ricoperto il ruolo di presidente del Consorzio. Si tratta infatti del quarto mandato.

“Lavorare per il territorio è per me motivo di orgoglio – afferma il neopresidente Sebastiano Fortunato-, dietro la mia riconferma c’è la passione che metto in questo lavoro ormai da anni. Come CdA avremo molto da fare nel prossimo futuro, Covid permettendo. La missione principale resta per noi tutti quella di tutelare il marchio e rafforzare l’immagine del pomodoro a marchio IGP sia in Italia che all’estero. Speriamo di superare presto questo difficile periodo e di ritornare ad essere presenti nelle fiere di settore, per noi molto importanti. Infine, resta fondamentale l’impegno di poter allargare la base sociale. Oggi il Consorzio conta circa 200 soci tra produttori e confezionatori, c’è un indotto molto importante a testimonianza di quanto incida l’agricoltura nel comprensorio di Pachino. Insieme possiamo fare di più”.

