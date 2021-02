Vittoria, progetto con l'Università di Catania per rifare la rete idrica

Collaborazione tra dipartimento di ingegneria civile e di architettura dell’Università degli studi di Catania e Comune di Vittoria per l’ammodernamento della rete idrica. Stamattina è stata siglata la convenzione tra la commissione straordinaria e l’Ateneo catanese.

Lo studio è mirato ad un’attività tecnico-scientifico finalizzata a valutare i benefici dell’introduzione di tecniche di controllo in tempo reale nell’ambito della riqualificazione della rete di distribuzione idrica a Vittoria per consentire al Comune-gestore di ottimizzare gli investimenti e la gestione, in modo da renderla quanto più possibile sostenibile, efficace ed efficiente.

Alla firma dell’accordo erano presenti, oltre alla commissione straordinaria, Enrico Foti, direttore del dipartimento di ingegneria civile e architettura, Rosanna Branciforte, dirigente area rapporti istituzionali con il territorio, Alberto Campisano, professore associato di costruzioni idrauliche, e Rosaria Ester Musumeci, professore associato di idraulica, responsabili scientifici del dipartimento per la convenzione con il comune di Vittoria.

L'analisi verrà svolta mediante l’introduzione di tecnologie innovative per la telemisura e il telecontrollo finalizzate alla riduzione della dispersione delle risorse idriche e alla razionalizzazione del servizio di distribuzione. La finalità è quella di garantire l’equa distribuzione del servizio idrico in città. Il costo della convenzione stipulata con l’Università è di 20mila più Iva. Le attività dovranno svolgersi entro sei mesi da oggi.

«La costruzione della rete idrica di Vittoria risale ai primi del '900 e gli ultimi interventi di ammodernamento rimontano ormai a molti decenni fa, la rete attuale è in condizioni precarie. Oltre dieci anni fa si stimava una perdita del 30%. Si prevede la sostituzione dei tratti ammalorati per circa 85 km di rete per circa 12 milioni di euro. Con la stipula della convenzione parte una nuova fase», si legge in una nota della Commissione straordinaria del comune di Vittoria.

