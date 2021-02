Ancora senza stipendio, sit-in dei dipendenti dell'hotspot di Pozzallo

I lavoratori dell’hotspot di Pozzallo terranno un sit in, lunedì prossimo, in piazza delle Poste a Ragusa, per protestare contro il ritardo dei pagamenti delle retribuzioni. «Una situazione complessa - sottolineano i sindacalisti Salvatore Tavolino (Fp Cgil), Salvatore Scannavino (Fisascat Cisl) e Anna Floridia (Uiltucs Uil) - che sta mettendo a rischio la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori a cui la cooperativa sociale Badia Grande, che gestisce il servizio di gestione dell’hot spot, ha dato poche risposte certamente in contrasto con le norme di legge di contratto».

I rappresentanti sindacali hanno chiesto alla prefettura, dopo avere dato comunicazione alla stessa dell’indizione della protesta, di potere ricevere una ristretta delegazione dei manifestanti al fine di potere meglio esporre i disagi e le problematiche dei lavoratori.

