Da Comiso a Las Vegas con un robot rivoluzionario per la pulizia dei pannelli solari

SandStorm è il robot, interamente made in Ragusa, destinato a rivoluzionare la pulizia dei pannelli solari nei grandi parchi fotovoltaici. Ideato da due giovani startupper, Salvo Salerno e Salvatore Occhipinti, nel loro quartiere generale che è lo studio "Reiwa Engine" alle porte di Comiso, sarà presentato al Ces di Las Vegas, il Consumer electronico show in programma dall'11 al 14 gennaio.

La stat up ragusana vola in America forte di una prima selezione da parte dell'Ice, l'agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di una menzione speciale da parte di Unicredit Start Lab e di un pass di Enel Green Power che ha testato la funzione del robot destinato ad essere un'importante innovazione per il settore del fotovoltaico.

