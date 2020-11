Dal 23 novembre a Comiso una nuova filiale UniCredit

Sarà operativa dal prossimo 23 novembre a Comiso (Ragusa) una nuova filiale UniCredit. La filiale, in corso Ho Chi Min 40, sarà diretta da Salvatore Meli. Consulenti specializzati in investimenti, finanziamenti a privati e alle imprese e consulenti di agenzia.

"Le filiali - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - restano centrali nel nostro modello di servizio che prevede la massima integrazione tra tutti i canali della banca, da quelli tradizionali all’online banking e ai bancomat multifunzione, dal mobile banking alla consulenza in remoto".

"In questo contesto - ha concluso Malandrino - il ruolo delle filiali evolverà sempre di più da quello di punti di vendita a quello di veri e propri centri di consulenza. Il business bancario è e rimane un business di persone, anche in un momento di evoluzione tecnologica come quello attuale e l’apertura della nuova filiale di Comiso di oggi ne è la concreta dimostrazione".

