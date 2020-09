Aeroporto di Comiso, ad Alitalia la gara per la continuità territoriale

Alitalia ha vinto la gara per l'individuazione del vettore che assicurerà la continuità territoriale tra l’aeroporto di Comiso e gli aeroporti di Roma e Milano. Oggi si è celebrata a Roma, presso la sede dell’Enac, la gara d’appalto.

Alitalia ha praticato un ribasso del 10% sulla base d’asta, mentre l’altra compagnia partecipante, TayaranJet, vettore bulgaro ma di proprietà di imprenditori ragusani, ha offerto un ribasso del 6,79%.

"Esprimiamo soddisfazione per l'avvenuta aggiudicazione del bando per i voli in continuità territoriale dall'aeroporto di Comiso, da e verso Roma e Milano Malpensa - commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone -. Una misura a cui il governo Musumeci ha iniziato a lavorare già tre anni fa, con l'allora ministro Delrio, recuperando 30 milioni di euro appostati nel 2016 nel bilancio dello Stato grazie a un emendamento del deputato Nino Minardo. Il governo regionale ha stanziato, dal canto suo, 16 milioni di euro quale cofinanziamento per consentire voli a tariffe agevolate per i residenti in Sicilia. La Regione Siciliana, compartecipando alla continuità territoriale, assicura così per tre anni un soluzione che contribuirà a lenire le difficoltà e il caro aerei nei collegamenti fra l'Isola e il resto d’Italia. Sono convinto che Alitalia saprà qualificare il servizio per come merita".

