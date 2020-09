Pozzallo, al via i lavori per il campetto di calcio: progetto da quasi 600mila euro

Prendono il via oggi, a Pozzallo, i lavori per la realizzazione di un campetto di calcio in erba sintetica in via Follerau di fronte la piscina comunale. Lo rende noto il sindaco Roberto Ammatuna in una nota: "Offriamo ai nostri giovani un nuovo impianto sportivo".

"La realizzazione del campetto - si legge nella nota - consentirà ai nostri giovani di condividere momenti di svago, di gioco e di competizione sportiva oltreché ad offrire loro momenti di vera e sana socializzazione".

L’impianto sportivo occuperà una superficie di mq 800 (40 m x 20 m), con fasce di rispetto laterale e tribune modulari prefabbricate in acciaio per ospitare 210 spettatori. L’importo del progetto è di € 570.000 ed è stato finanziato con i fondi Europei del Pon Legalità.

Entro il prossimo anno, sempre nella stessa zona, dovrebbero iniziare anche i lavori dell’edificio che ospiterà il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA).

