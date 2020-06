Pozzallo, dal Comune aiuti per affitti e bollette di luce e gas

Sostegno economico per pagare gli affitti le utenze di luce e gas. È quanto disposto dal Comune di Pozzallo dopo aver approvato la ripartizione dei fondi trasferiti dal Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario 45 spettanti al Comune di Pozzallo.

La Regione Sicilia ha dato facoltà ai Comuni dei Distretti di utilizzare per interventi di sostegno al reddito, in favore dei nuclei familiari colpiti dall'emergenza socio-sanitaria dovuta alla diffusione del COVID- 19.

"Il nostro Comune - ha spiegato l'assessore ai Servizi Sociali, Alessandra Azzarelli -, ha deciso di rimodulare tali azioni destinando la maggior parte delle risorse disponibili a sostenere le famiglie per il pagamento dei canoni di affitto e delle utenze di luce e gas".

Nei prossimi giorni, sarà predisposto e pubblicato l’avviso pubblico, contenente i requisiti, i criteri, le modalità di accesso al beneficio, nonché la sua misura.

I benefici saranno riservati in via prioritaria alle famiglie che sono in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato in data antecedente il 23 febbraio c.a. e intestatari di contratti di luce e gas e non hanno beneficiato nel periodo dell’emergenza sanitaria di alcun contributo statale e regionale attivato a sostegno dei lavoratori o che alla data di pubblicazione dell’avviso non li abbiano ancora percepiti.

Qualora dovessero ancora essere disponibili risorse, il beneficio potrà essere assegnato anche ai nuclei familiari che hanno beneficiato di questi aiuti, secondo le misure e le modalità che saranno indicate nell’avviso e fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Sono esclusi dal beneficio i titolari di reddito di cittadinanza come previsto dalla stessa circolare regionale.

"L’intervento - ha aggiunto l'assessore - vuole rappresentare un ulteriore sostegno alle famiglie in difficoltà del nostro paese, che per effetto di questa emergenza, si sono ritrovati in una situazione di disagio economico, tra le altre cose è stato riaperto il bando dei buoni di solidarietà alimentare per la quarta volta, a dimostrazione che l’Amministrazione sta lavorando per non lasciare nessuno da solo con aiuti concreti".

© Riproduzione riservata