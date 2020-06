Fase 2, Confcommercio Ragusa: "Calo del 50% nel fatturato delle imprese"

Calo vertiginoso del fatturato delle imprese ragusane nella fase 2. Lo riferisce il presidente provinciale di Confcommercio Gianluca Manenti.

«Il 61% delle imprese della provincia ha fatto registrare un calo del fatturato dal 50% fino a oltre il 70%. Una situazione pesante che, tra l’altro, rischia di determinare ricadute negative nel settore del commercio perchè il 28% di queste imprese rischia di chiudere l’attività definitivamente».

«Dal 18 maggio - aggiunge - ad avere rialzato la saracinesca è l’82% delle imprese. Dobbiamo, inoltre, considerare che, tra bar e ristoranti, 1 su 4 risulta essere ancora chiuso. Situazione molto critica per il tessuto sociale e imprenditoriale della nostra provincia, ecco perché da settimane chiediamo maggiore liquidità per le imprese e misure sostanziali che consentano di garantire una riapertura coordinata e guidata, senza possibilità di tracollo. Solo così potremo salvare il maggior numero delle imprese tra quelle che hanno fatto sapere chiaro e tondo che, in questo modo, non ce la faranno ad andare avanti».

© Riproduzione riservata